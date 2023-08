IMAGO / Ricardo Larreina Amador Na zdjęciu: Harry Maguire

Maguire znalazł się na celowniku West Ham United

Anglik długo zwlekał z decyzją o transferze

Młoty zrezygnowały ze starań o obrońcę Man Utd

Maguire chce kontynuować karierę w Man Utd

Przyszłość Harry’ego Maguire’a już od dłuższego czasu jest szeroko komentowana. Anglik był wielokrotnie krytykowany w Manchesterze United, a ponadto stracił opaskę kapitańską. Mówiło się, że zawodnik prawdopodobnie opuści Old Trafford, bo nie znajduje uznania w oczach Erika ten Haga.

W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, że Maguire trafi do West Ham United. Transfer miał kosztować Młoty 30 mln funtów, a według niektórych źródeł wszystko było już dogadane.

We wtorek The Guardian podał, że West Ham zrezygnował z transferu Maguire’a, ponieważ Anglik zbyt długo zwleka z decyzją. Teraz w mediach społecznościowych odniósł się do tej sytuacji Fabrizio Romano. – Harry szanuje West Ham, ale nigdy nie było porozumienia odnośnie kontraktu. Maguire pozostaje w United, kocha ten klub i wierzy, że będzie miał mnóstwo okazji do gry – napisał włoski dziennikarz powołując się na źródła zbliżone zawodnikowi.

Czy Maguire powinien zostać w Man Utd? Tak 21% Nie 79% 61 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Zobacz również: Prezydent PSG podziękował Neymarowi. “Nigdy nie jest łatwo żegnać klubową legendę”