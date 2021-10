Wydawało się, że w związku z malejącą rolą w Paris Saint-Germain, Mauro Icardi opuści zespół. Głos zabrał jednak agent będący blisko z Argentyńczykiem, który stwierdził, że zawodnik nie ma w planach opuszczania stolicy Francji.

Wiele wskazywało na to, że Mauro Icardi może opuścić Paris Saint-Germain już zimą

Napastnikiem mocno zainteresowany był między innymi Juventus

Gabriele Giuffrida obwieścił jednak, że Argentyńczyk nie ma w planach opuszczania Paryża

“Icardi nie planuje opuszczać Paris Saint-Germain”

Mauro Icardi miał problem z zagrzaniem miejsca w wyjściowym składzie Paris Saint-Germain już od momentu transferu z Interu Mediolan w 2019 roku. Obecnie trwający sezon postawił przed nim dodatkowe utrudnienie w postaci Lionela Messiego. Nie jest żadną tajemnicą, że dla Mauricio Pochettino domyślne zestawienie ofensywy obejmuje byłego kapitana Barcelony, Kyliana Mbappe oraz Neymara. Miejsce w składzie musi znaleźć się również dla Angela Di Marii. Icardi jest w hierarchii niżej; często rozpoczyna mecze na ławce lub występuje ze słabszymi rywalami, podczas gdy największe gwiazdy odpoczywają.

Wszystko wskazywało zatem na to, że Argentyńczyk postara się jak najszybciej opuścić Paryż. Już latem interesował się nim Juventus, a odkąd Newcastle ma nowych właścicieli, 28-latek był wymieniany również w kontekście wzmocnienia Srok. Okazuje się jednak, że napastnik wcale nie musi niebawem odchodzić z Ligue 1. Głos w tej sprawie zabrał jeden z agentów współpracujących ściśle z rodziną Icardich.

– Wyjazdu z Paryża nie ma w planach Mauro i Wandy [żony Icardiego – przyp. PP]. To ostatnia rzecz, jakiej pragną. Nie widzę tego, by Icardi niebawem dołączył do nowego klubu – powiedział Gabriele Giuffrida w rozmowie z Gazzetta dello Sport.

Icardi wystąpił w tym sezonie w dziesięciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich trzy bramki.

