Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" nie ma tematu powrotu Mateusza Łęgowskiego do Pogoni Szczecin. Dziennikarz przekazał, że Polak chce pozostać we Włoszech.

Nicola Ianuale/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Łęgowski

Łęgowski jednak nie wróci do Pogoni?

Od kilku dni trwa intensywne łączenie Mateusza Łęgowskiego z odejściem z Salernitany. Polski pomocnik znalazł się na wylocie z klubu, który w minionym sezonie spadł do Serie B i przechodzi restrukturyzację kadrową. Przez cały swój pobyt w klubie z Półwyspu Amalfi 21-latek nie był jednak najważniejszym ogniwem zespołu prowadzonego m.in. przez Paulo Sousę, który ściągał jednokrotnego reprezentanta Polski do Włoch licząc na jego potencjał, który niewątpliwie prezentował w naszej lidze.

Kilka dni temu Gianluca di Marzio poinformował, że Pogoń Szczecin jest zainteresowana powrotem Łęgowskiego do zespołu. Co więcej, Polak miał być nawet bardzo blisko takich przenosin. Okazuje się jednak, że do takiego ruchu najprawdopodobniej jednak nie dojdzie. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, rozmów ws. powrotu do PKO Ekstraklasy w ogóle nie było, a sam zawodnik chce pozostać w lidze włoskiej.

W sumie w ekipie z Salerno Mateusz Łęgowski rozegrał 32 mecze, z czego większość pod wodzą Paulo Sousy. Na poziomie PKO Ekstraklasy wystąpił 47 razy i zdobył cztery gole oraz cztery asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na milion euro. Jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

