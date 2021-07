Szymon Żurkowski w przyszłym sezonie będzie występował na boiskach Serie A‼️🇮🇹



23-letni pomocnik został ponownie wypożyczony do @EmpoliCalcio 📃🖊



W poprzednim sezonie Szymon wystąpił w 25. meczach i strzelił 2 bramki ⚽️ i tym samym przyczynił się do powrotu Empoli do Serie A🔝 pic.twitter.com/98s0bkgN6W