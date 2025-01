Sipa US / MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Ronald Araujo

Araujo zostanie wypożyczony

Barcelona ciągle walczy z problemami finansowymi. Chociaż ostatecznie Duma Katalonii na mocy środka zapobiegawczego zdołał zarejestrować Daniego Olmo i Pau Victora, to nie oznacza to, że sytuacja w klubie została w pełni ustabilizowana. Blaugrana nadal musi szukać środków, co oznacza konieczność sprzedaży niektórych zawodników. W tym gronie znalazł się miedzy innymi Ronald Araujo.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Urugwajczyk jest bliski zimowego transferu do Juventusu. Na jakiej zasadzie defensor przeniesie się do Turynu? Podstawą tego ruchu ma być wypożyczenie, które może zamienić się w definitywną przeprowadzkę na Allianz Stadium. Catalunya Ràdio zdradza szczegóły porozumienia Barcelony ze Starą Damą.

Bianconeri mają zapłacić pięć milionów euro za wypożyczenie do końca sezonu i 20 milionów w przypadku transferu definitywnego. Turyńczycy mają przelać także pięć milionów w formie bonusów. Kontrakt 25-latka z Blaugraną obowiązuje jeszcze przez półtora roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 55 milinów euro.

Należy pamiętać, że Arajo w tym sezonie rozegrał tylko jeden mecz – 4 stycznia zaliczył 90 minut w pucharowym spotkaniu z UD Barbastro. To efekt przedłużającej się kontuzji mięśniowej.