Znamy szczegóły oferty Cruz Azul dla Bogusza. Meksykanie oferują szalone pieniądze [NASZ NEWS]

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Wyjazd do MLS był dobrą decyzją

Mateusz Bogusz to wychowanek Ruchu Chorzów, który swego czasu trafi do Leeds United. Tam się jednak nie przebił. Był wypożyczany do Hiszpanii, aż w końcu Anglicy sprzedali go do Los Angeles FC. W MLS Bogusz spisywał się znakomicie, przyciągając uwagę takich klubów jak Celtic.

I kiedy wydawało się, że wróci do Europy to “zaatakowali” Meksykanie. Jak podały tamtejsze media Cruz Azul złożył konkretną ofertę, a negocjacje są bardzo zaawansowane. Z ustaleń Goal.pl wynika, że pierwsza oferta, w wysokości 7 mln dolarów, została odrzucona. Na tym zapewne się jednak nie skończą. Należy się spodziewać, że Meksykanie wrócą z poprawioną propozycją.

Pięć milionów dla Polaka?!

Ale jeszcze ciekawiej robi się gdy spojrzeć na propozycję indywidualnego kontraktu Bogusza. Z ustaleń goal.pl wynika, że Meksykanie proponują mu pięć razy więcej niż ten zawodnik zarabia w LA. Jak można usłyszeć w kuluarach, to wręcz saudyjska oferta. Oficjalne dane MLS wskazują, że w poprzednim roku Bogusz zarobił 650 tysięcy dolarów. W obecnym to 1,35 mln dolarów, więc łatwo to pomnożyć. A rzut oka na najlepiej zarabiających w lidze meksykańskiej wskazuje, że najlepiej opłacany gracz ma tam prawie 11 mln! Ze swoją potencjalną pensją Polak wskoczyłby na podium najlepiej opłacanych graczy ligi.