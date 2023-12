Zmiana narracji ws. Mbappe. “Nie będzie czekania”

Kylian Mbappé chce dołączyć do Realu Madryt i jest gotowy podpisać umowę w styczniu. Wszystko co niezbędne jest właśnie przygotowywane, by Francuz podpisał umowę w pierwszym tygodniu stycznia. Nie będzie czekania, warunki są już uzgodnione. [@Ramon_AlvarezMM] (3️⃣)