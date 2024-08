Z Manchesteru United do Legii Warszawa. Stołeczni szykują sensacyjny transfer

News Images LTD/Alamy Na zdjęciu: Maxi Oyedele

Talent z Manchesteru United trafi do Legii Warszawa

Legia Warszawa tego lata potwierdziła kilka bardzo ciekawych i mocnych transferów. Właściwie to można powiedzieć, że Legioniści byli w tym okienku najbardziej spektakularnie działającą na rynku transferowym ekipą w całej lidze. Do zespołu ze stolicy dołączył m.in. Jean-Pierre Nsame, Luquinhas oraz Ruben Vinagre. Większość z tych, którzy do tej pory przyszli do Legii spisuje się całkiem przyzwoicie, choć oczywiście mogłoby być lepiej.

Niemniej Jacek Zieliński nadal poszukuje nowego kandydata do gry w środku pola. Jakiś czas temu mówiło się o Grzegorzu Krychowiaku, który mógłby dołączyć do Legii Warszawa, a teraz mowa o innym, znacznie młodszym graczu. Według informacji przekazanych przez “Daily Mail”, stołeczny klub rozmawia z Manchesterem United ws. transferu Maxiego Oyedelego. Czerwone Diabły są skłonne sprzedać 19-latka za niską cenę, a sam zawodnik jest zainteresowany odejściem.

Oyedele to młodzieżowy reprezentant Polski, który całe swoje dotychczasowe życie spędził na Wyspach Brytyjskich. W kadrze do lat 21 rozegrał trzy mecze. Defensywny pomocnik przeszedł przez wszystkie szczeble akademii United, ale w pierwszym zespole nie zadebiutował, choć kilkukrotnie trenował z drużyną i był nawet na obozie przygotowawczym.

