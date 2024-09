Zirkzee może wrócić do Serie A. Holender nie radzi sobie w Man Utd

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Zirkzee nadal na celowniku Juventusu i Milanu

Joshua Zirkzee odegrał kluczową rolę w awansie Bologni do Ligi Mistrzów, a oczekiwania wobec młodego napastnika po znakomitym sezonie były ogromne. Manchester United, który wygrał rywalizację o jego podpis z takimi gigantami jak Milan i Juventus, wydał na niego ponad 40 milionów euro. Niestety, Holender jak dotąd nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W sześciu meczach ligowych zdobył tylko jedną bramkę, a jego drużyna znajduje się dopiero na dwunastym miejscu w tabeli Premier League. W ostatnim meczu z Tottenhamem, przegranym 0:3, został zdjęty z boiska już w przerwie, co tylko podkreśliło jego trudności w odnalezieniu formy.

Zirkzee zmaga się nie tylko z własnymi problemami, ale i z trudną sytuacją w klubie. Manchester United od kilku sezonów przeżywa kryzys, a brak stabilności i ciągłe zmiany w składzie nie sprzyjają jego rozwojowi. Erik ten Hag, który zna Zirkzee jeszcze z czasów pracy w Holandii, nie zdołał w pełni wykorzystać potencjału młodego napastnika. Wcześniej sam zawodnik kilkukrotnie wyrażał chęć pozostania we Włoszech, po czym zdecydował się na transfer do Anglii.

Tymczasem, coraz częściej mówi się o możliwym powrocie Zirkzee do Włoch. Juventus, który interesował się nim już latem, może ponownie spróbować ściągnąć go do Turynu zimą. Potencjalna transakcja mogłaby obejmować wymianę z Dusanem Vlahoviciem, choć różnice w zarobkach obu zawodników mogą stanowić problem. Niemniej jednak, z uwagi na wiek i potencjał Zirkzee, porozumienie może zostać osiągnięte, co otworzyłoby drzwi do jego powrotu do Serie A. Sytuacji bacznie przygląda się z kolei Milan, który w każdej chwili może wejść do gry.

