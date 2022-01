Pressfocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic oficjalnie wzmocnił Juventus. Serb opuścił Fiorentinę i za aż 75 milionów euro przeniósł się do Turynu. 21-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku.

Juventus rozbił bank dla Vlahovicia

Dusan Vlahovic to jeden z najlepszych młodych piłkarzy na świecie. Serb już w minionym sezonie był czołowym snajperem w Serie A. Bieżące rozgrywki są dla niego jeszcze lepsze 21-latek rozegrał bowiem 24 mecze, w których strzelił 20 goli i zaliczył 5 asyst.

Umiejętności oraz forma Vlahovica sprawiły, że czołowe kluby były gotowe wydać fortunę za tego gracza. Ogromną determinację wykazał Arsenal, który mógł spełnić finansowe oczekiwania Fiorentiny. Problemem okazał się jednak Serb, który nie zamierzał przenosić się do Kanonierów.

Vlahovic jest kibicem Juventusu, więc nie dziwi fakt, ze to ten klub był priorytetem 21-latka. Turyńczycy sensacyjnie weszli do gry o pozyskanie Serba w ostatnich dniach okna transferowego. Transakcja została dopięta bardzo szybko. W piątek Vlahovic przeszedł pozytywnie testy medycznie. Następnie podpisał kontrakt.

Umowa między Juventusem, a Vlahoviciem, obowiązuje przez następne cztery i pół roku, czyli do 30 czerwca 2026 roku. Na jej mocy Serb zarobi siedem milionów euro rocznie. Turyńczycy tym transferem sprawili, że kibice tego klubu prawdopodobnie przestali martwić się o brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Aktualnie Juventus jest piątą siłą Serie A z punktem straty do czwartej Atalanty.

