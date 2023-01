Pressfocus Na zdjęciu: Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo w ostatnich dniach był namawiany do transferu przez przedstawicieli Bournemouth. Włoch ostatecznie wyraził zgodę na przenosiny, jednak jak przekazały media, było na to już za późno. Wisienki zdecydowały się skupić na innych operacjach i zrezygnowały z pozyskania napastnika Romy.

Bournemouth starało się namówić Nicolo Zaniolo do transferu

Włoch początkowo opierał się temu pomysłowi, choć ostatecznie dał zgodę na transfer

Wisienki zrezygnowały już z prób pozyskania zawodnika Romy

23-latek resztę sezonu może spędzić na trybunach

Skomplikowana sytuacja Nicolo Zaniolo

Zwłoka może sporo kosztować Nicolo Zaniolo. Włoch został wystawiony przez AS Romę na listę transferową, a o jego pozyskanie starało się mocno Bournemouth. Napastnik nie był jednak zainteresowany przenosinami do ekipy Wisienek. Wolał trafić do Tottenhamu lub Milanu, które również wyrażały zainteresowanie pozyskaniem go.

Oferta Bournemouth była dla Romy najatrakcyjniejsza, dlatego to klub z Premier League rozpoczął bezpośrednie negocjacje z zawodnikiem. W tym celu do Rzymu udała się cała delegacja działaczy Wisienek, jednak Zaniolo wciąż nie dawał zgody na transfer. Jak przekazały media, może go to sporo kosztować.

#Zaniolo aveva accettato il @afcbournemouth nella notte, pronto a partire stamattina. La proprietà del club inglese ha poi bloccato tutto perché era stato già speso troppo in altre operazioni #calciomercato @OfficialASRoma @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 31, 2023

Gianluca Di Marzio przekazał, że zawodnik w nocy z poniedziałku na wtorek dał zielone światło na transfer do Bournemouth. Decyzja była jednak spóźniona. Wisienki postanowiły skupić się na innych celach transferowych, a Włoch może zostać na lodzie. W klubie jasno zakomunikowano mu, że jeśli nie zmieni klubu, resztę sezonu spędzi na trybunach.

Otoczenie zawodnika nerwowo poszukuje teraz rozwiązania trudnej sytuacji. Perspektywa spędzenia wielu miesięcy na trybunach jest wyjątkowo pesymistyczna dla młodego wciąż piłkarza.

