Zaskakujący plan Bayernu. Barcelona na niego przystanie

fot. Imago/Gareth Evans Na zdjęciu: Clement Lenglet

Bayern Monachium pilnie potrzebuje zimą wzmocnić defensywę

Jedną z sensacyjnych opcji stał się Clement Lenglet

Barcelona jest gotowa przystać na ofertę i sprzedać Francuza

Bayern ma niecodzienny plan na wzmocnienie

Bayern Monachium szuka rozwiązania problemów kadrowych, które powstały w defensywie. Z uwagi na kontuzję niezdolny do gry jest Matthijs De Ligt, a w styczniu na turniej ze swoją reprezentacją wyjedzie Kim Min-jae. Jedna z opcji jest bardzo zaskakująca i zakłada sprowadzenie na Allianz Arena Clementa Lengleta.

W minionym sezonie Francuz dobrze spisywał się w barwach Tottenhamu, gdzie był wypożyczony. Nie miał szans na pozostanie w FC Barcelonie, dlatego znów udał się do Anglii w ramach transferu czasowego, tym razem do Aston Villi. Ta przygoda nie jest dla Lengleta udana. Gra sporadycznie, co wywołuje w nim dużą frustrację.

Dla Bawarczyków to szansa, na sprowadzenie niezłego piłkarza za niewielkie pieniądze. FC Barcelona jest gotowa doprowadzić do tej transakcji, natomiast ma jeden warunek – w grę wchodzi wyłącznie transfer definitywny. Na sprzedaży defensora Blaugrana miałaby zarobić około 10 milionów euro.

Jeśli Bayern przystanie na te żądania, Barcelona skróci wypożyczenie do Aston Villi i sprzeda Lengleta. Dla samego gracza dołączenie do mistrza Niemiec jest priorytetem, pomimo innych opcji.

