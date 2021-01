Zaskakujące doniesienia. Napoli nadal chce defensora Arsenalu

Źródło: The Telegraph

Napoli przegrało przed rokiem rywalizację z Arsenalem o podpis Kierana Tierneya. The Telegraph donosi jednak, że Włosi nie zrezygnowali wcale z tego piłkarza i podejmą w ciągu najbliższego roku próbę, by go pozyskać.

Kieran Tierney przeniósł się do Kanonierów z Celticu za 25 milionów funtów. Głównym konkurentem w walce tego gracza było właśnie Napoli. Arsenal z pewnością nie żałuje zainwestowanych pieniędzy, bo 23-letni Szkot jest wiodąca postacią zespołu i rozwiązał problemy z obsadą lewej strony defensywy.

Tym bardziej zaskakują doniesienia The Telegraph, jakoby Napoli nadal chciało tego gracza pozyskać. Jego umowa z Arsenalem jest ważna do czerwca 2024 roku. Przez rok wzrosła przy tym wartość tego defensora. Dziś wycenia się go na ponad 70 milionów funtów.

Tierney czołową postacią Arsenalu

W mediach pojawiły się spekulacji, że Napoli może wypożyczyć z londyńskiej Chelsea Emersona Palmieriego, by przynajmniej tymczasowo rozwiązać problem z obsadę lewej strony defensywy. Docelowo klub poluje jednak na kogoś takiego jak Tierney.

Mało prawdopodobne jest jednak to, by działacze Arsenalu zgodzili się sprzedać szkockiego zawodnika. Zwłaszcza, że klub nie ma równie dobrego zawodnika na tej pozycji. Tierney opuścił w nowym sezonie zaledwie jeden mecz londyńskiego zespołu i zbiera wysokie noty ze strony dziennikarzy.