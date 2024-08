Zalewski zdecydował ws. swojej przyszłości. To koniec dywagacji

Independent Photo / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski chce walczyć o skład AS Romy

W ostatnich dniach było bardzo głośno o potencjalnym transferze Nicoli Zalewskiego i odejściu Polaka z AS Romy. Wahadłowy łączony był z PSV Eindhoven oraz ekipą AC Milanu Oferta ze strony klubu z Holandii od razu została odrzucona, choć klub próbował ponawiać ofertę to i tak Zalewski nie chciał myśleć o transferze do Eredivisie. Jeśli chodzi zaś o potencjalne przenosiny do zespołu z Mediolanu to tylko na medialnych plotkach się skończyło.

Teraz jednak “CalcioMercato.com” przekazało przełomowe informacje ws. przyszłości reprezentanta Polski, który miał zdecydować się na pozostanie w ekipie Romy. Celem Zalewskiego jest wypełnienie obecnego kontraktu i przebicie się na stałe do pierwszego składu pod wodzą Daniele De Rossiego. To mimo wszystko dość zaskakująca decyzja, bowiem wielu kibiców ma spore obiekcje co do jego przydatności w zespole. Co więcej, spora ich część chciałby odejścia swojego wychowanka.

Serwis “Transfermarkt” wycenia Nicolę Zalewskiego na 12 milionów euro. W tym sezonie ligi włoskiej wystąpił on dla zespołu z Wiecznego Miasta dwa razy. W sumie na koncie ma 108 gier dla zespołu ze Stadio Olimpico, zdobył w nich dwa gole i zanotował siedem asyst. Umowa 22-latka z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

Czytaj więcej: Gwiazda Manchesteru City zaoferowana Barcelonie! Co to byłby za transfer