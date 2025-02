massimo insabato / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski dołączy do Zielińskiego

Nicola Zalewski nie może liczyć na regularną grę na Stadio Olimpico. Reprezentant Polski od dłuższego czasu nosi się ze zmianą otoczenia, jednak do tej pory negocjacje z potencjalnymi zainteresowanymi nie były nawet bliskie finalizacji. Roma liczyła na sprzedaż 23-latka, ale żadna z ofert nie satysfakcjonowała w pełni obu stron. W końcu z propozycją zgłosił się gigant Serie A . Wychowanek Giallorossich odejdzie z Rzymu, ale na razie tylko na zasadzie wypożyczenia.

Nowym klubem Zalewskiego będzie Inter. Potwierdził to Fabrizio Romano, który użył słynnego wyrażenia “here we go”. Nerazzurri niskim kosztem zyskają zawodnika, który zwiększy rywalizację na bokach stronie boiska. Polak najpierw podpisze nowy kontrakt z Romą (obecny wygasa wraz z końcem tego sezonu), a później uda się do Mediolanu. Lider Serie A zapewnił sobie możliwość wykupu ofensywnie usposobionego zawodnika, ale musi z niej korzystać – Roma nie wpisała obowiązku w porozumienie z ligowym rywalem.

Zalewski w tym sezonie rozegrał 17 meczów, w tym 12 w Serie A, jednak na boisku spędził zaledwie 817 minut. Dziewięć z tych spotkań rozpoczynał w podstawowym składzie, ale po raz ostatni w wyjściowej jedenastce pojawił się 18 grudnia 2024 roku, w pucharowym starciu z Sampdorią.

Trudno spodziewać się, by 27-krotny reprezentant Polski zdołał przebić się do jedenastki ekipy Simone Inzaghiego. Mimo wszystko warto wierzyć, że 23-latkowi zmiana otoczenia wyjdzie na dobre.