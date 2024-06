Zalewski może odejść z Romy. Chcą go kluby z Bundesligi i Premier League

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski wzbudza duże zainteresowanie na rynku transferowym

Nicola Zalewski będący wychowankiem AS Romy imponował w ostatnich miesiącach w pierwszej drużynie Giallorossich, a ponadto ma za sobą bardzo udane występy w reprezentacji Polski. Giallorossi rozpoczynają nowy projekt pod wodzą trenera Daniele De Rossiego i dyrektora sportowego Florenta Ghisolfiego, dążąc do odmłodzenia składu i wprowadzenia szerokich zmian tego lata, aby zmniejszyć dystans do miejsc dających awans do Ligi Mistrzów.

Według “Corriere dello Sport” Roma planuje sprzedać Zalewskiego tego lata, zdając sobie sprawę, że dzięki takiemu ruchowi może pozyskać spore fundusze na wzmocnienia. Klub ma nadzieję, że Zalewski zaimponuje na mistrzostwach Europy z reprezentacją Polski, co zwiększy jego atrakcyjność na rynku transferowym.

Niektóre kluby z Premier League i Bundesligi już zaczęły bacznie obserwować 22-letniego pomocnika i oczekuje się, że w najbliższych tygodniach pojawią się konkretne działania. Kontrakt Zalewskiego z Giallorossimi wygasa w przyszłym roku, co czyni go interesującą opcją na rynku transferowym.

Na razie włoscy dziennikarze nie podają więcej szczegółów, choć to nie pierwszy raz, gdy Zalewski jest łączony z opuszczeniem Romy. Media przedstawiają ten ruch jako korzystny zarówno dla polskiego zawodnika, jak i dla klubu. Jak potoczy się ta sprawa dowiemy się w kolejnych tygodniach, jednak zapewne nie wcześniej niż po Euro 2024.

