Zagłębie pozyska nowego obrońcę

Zagłębie Lubin ma za sobą mocno przeciętną, a być może nawet słabą rundę jesienną. Zespół prowadzony najpierw przez Waldemara Fornalika, a od jakiegoś czasu przez trenera Marcina Włodarskiego zimuje na 14. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i ma na koncie 19 punktów. To przewaga raptem jednego oczka nad strefą spadkową, dlatego też spodziewać się można, że Miedziowi wiosną raczej będą spoglądać za siebie, niż przed.

WIDEO: Zagłębie Lubin – podsumowanie rundy jesiennej

Dlatego kluczowe są zimowe wzmocnienia. Do tej pory Zagłębie raczej się osłabiało, bowiem ostatnio z klubu odszedł Bartosz Kopacz, który przeszedł do zespołu z Betclic 1. ligi, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Teraz wydaje się, że klub z Dolnego Śląska znalazł jego bezpośredniego następcę. Według informacji przekazanych przez Filipa Trokielewicza z tygodnika “Piłka Nożna”, o krok od klubu jest Alexander Abrahamsson. W niedzielę ma on przejść testy medyczne przed podpisaniem kontraktu.

Abrahamsson to 25-letni Szwed grający na pozycji środkowego obrońcy. Ostatnio był on związany z zespołem IF Brommapojkarna w swoim kraju, gdzie w poprzednim sezonie wystąpił 34 razy i zanotował jedną asystę. Na koncie ma także mecze w młodzieżowych zespołach dobrze znanego w Polsce Djurgarden oraz trzy razy wystąpił w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 600 tysięcy euro.

