PressFocus Na zdjęciu: Kyle Walker

Kyle Walker jest związany z Manchesterem City do czerwca 2024 roku

Obywatele nie zaproponują Anglikowi przedłużenia współpracy

Zainteresowany jego pozyskaniem jest Milan

Przeprowadzka na linii City – Milan możliwa

Kyle Walker po sześciu latach może opuścić Manchester City. Anglik trafił na Etihad w lecie 2017 roku – Obywatele zapłacili za niego ponad 50 milionów euro.

32-latek jest związany z The Citizens kontraktem ważnym do 30 czerwca 2024 roku, ale coraz więcej wskazuje na to, że to ostatni sezon wszechstronnego obrońcy w niebieskiej części Manchesteru.

Zainteresowanie pozyskaniem reprezentanta Synów Albionu wyraża AC Milan, który za stosunkowo niewielką kwotę, wynikającą z długości jego kontraktu, chce go sprowadzić już tego lata, twierdzi Mike McGrath. W ostatnim czasie wielu zawodników z Premier League odbierało włoski kierunek, dlatego przenosiny Walkers do Serie A nie są niemożliwe.