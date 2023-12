IMAGO/Victor Fraile Na zdjęciu: Ruben Neves

Ruben Neves reprezentuje saudyjski klub Al Hilal

Portugalczyk łączony jest z powrotem do Premier League po ledwie kilku miesiącach

Transakcja zdaje się być jednak storpedowana przez zawodnika

Portugalczyk pobawił giganta nadziei. To mógł być hit

Ruben Neves zdecydował się latem na opuszczenie Europy i przyjęcie propozycji saudyjskiego Al Hilal. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Portugalczyk zimą mógłby wrócić do Premier League na kilka miesięcy.

Neves łączony jest z wypożyczeniem do Newcastle, która ma tego samego właściciela, co Al Hilal. W Anglii Portugalczyk miałby pomóc Srokom w Lidze Mistrzów i walce o jak najlepsze wyniki w lidze. Co na to sam zainteresowany?

– Nie sądzę. Myślę, że plotki pojawiły się ze względu na właściciela klubów i dlatego, że grałem w Anglii. Zainteresowanie Newcastle było zanim tu trafiłem. Jestem szczęśliwy tutaj, moja rodzina jest bardzo szczęśliwa, przeżywam wspaniały czas – ocenił Neves, któremu nieśpieszno do opuszczenia Arabii Saudyjskiej.

