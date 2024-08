Manchester United wciąż szuka wzmocnienia środka pola. Na Old Trafford może trafić Youssouf Fofana z AS Monaco - donosi stacja telewizyjna Sky Sports.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sir Jim Ratcliffe - właściciel Manchesteru United

Youssouf Fofana trafi na Old Trafford? Propozycja w drodze

Manchester United właśnie finalizuje transakcje z udziałem Matthijsa de Ligta oraz Noussaira Mazraouiego, a wcześniej potwierdził ściągnięcie Leny’ego Yoro i Joshuy Zirkzee. Wszystko jednak wskazuje na to, że to nie koniec zakupów klubu z Old Trafford. Trener Czerwonych Diabłów Erik ten Hag poprosił bowiem o wzmocnienie linii środkowej.

Przez dłuższy czas z Manchesterem United poważnie łączony był Manuel Ugarte, ale rozmowy z Paris Saint-Germain nie posuwają się do przodu. Czerwone Diabły w związku z tym szukają alternatywy dla urugwajskiego pomocnika. Dlatego na radar angielskiego giganta trafił Youssouf Fofana z AS Monaco – przekazała stacja telewizyjna “Sky Sports”.

Co więcej, według wspomnianego wyżej źródła Manchester United jest gotowy złożyć ofertę za 21-krotnego reprezentanta Francji. Włodarze Red Devils muszą jednak mierzyć się z konkurencją, ponieważ 25-latka od dawna na swoim celowniku ma również AC Milan. Zdaniem mediów Czerwone Diabły wyprzedzają obecnie Rossonerich w trwającym wyścigu o podpis cenionego piłkarza.

Youssouf Fofana w 35 spotkaniach poprzedniego sezonu strzelił 4 gole oraz zaliczył tyle samo asyst. Francuz z powodzeniem występuje w zespole z Księstwa od stycznia 2020 roku, kiedy trafił na Stadion Ludwika II za 15 milionów euro ze Strasbourga. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia środkowego pomocnika na 30 milionów euro i mniej więcej tyle będzie trzeba za niego zapłacić.