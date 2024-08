Były piłkarz Górnika nie poradził sobie w Belgii. Zagra w 2. Bundeslidze

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Daisuke Yokota

Yokota odchodzi z Gent na roczne wypożyczenie

Daisuke Yokota w barwach Górnika Zabrze dał się poznać jako znakomity skrzydłowy. Japończyk do drużyny Trójkolorowych trafił z łotewskiego klubu Valmiera w lutym 2023 roku. W pierwszym sezonie zdobył dwa gole i dwie asysty w trzynastu spotkaniach. W kolejnej kampanii rozegrał 18 gier zdobywając siedem goli i notując jedną asystę. Dobrą grą zapracował na transfer do znacznie silniejszej ligi, jaką jest belgijska Jupiler Pro League.

Yokota w styczniu tego roku za kwotę dwóch milionów euro trafił do KAA Gent. Tam jednak wystąpił ledwie w sześciu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach notując tylko jedną asystę. W obecnej kampanii rozegrał siedem gier, ale liczba minut spędzonych na boisku przez Japończyka nie była zbyt imponująca.

Jak donosi Sacha Tavolieri w serwisie “X”, Daisuke Yokota ma zostać wypożyczony do 2. Bundesligi. Gent porozumiało się z Kaiserslautern w sprawie rocznego wypożyczenia. W nowym klubie 24-letni Japończyk z pewnością powinien mieć dużo więcej okazji do zaprezentowania swoich umiejętności w pierwszym zespole. Transfer do Gent pokazał natomiast, jak duża różnica dzieli polską Ekstraklasę od belgijskiej, która z kolei nie jest uznawana za czołową ligę na Starym Kontynencie.

