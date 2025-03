Xavi może współpracować z legendą Realu Madryt. Egzotyczny kierunek

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi

Xavi dołączy do Sergio Ramosa?

Meksykański futbol zaczął przyciągać wielkie nazwiska. CF Monterrey rozważa zatrudnienie byłego trenera Barcelony, Xaviego Hernandeza, żeby poprowadził ich drużynę w najbliższych miesiącach.

Według doniesień władze meksykańskiego klubu nie są zadowolone z pracy Martina Demichelisa i rozważają zmianę na stanowisku szkoleniowca. Monterrey, które zakwalifikowało się do Klubowych Mistrzostw Świata w USA, chce podnieść poziom zespołu.

Mimo zainteresowania ze strony zespołu, w którym występuje Sergio Ramos, Xavi wydaje się mieć inne plany. Jego priorytetem jest praca w czołowej europejskiej lidze. Według doniesień mediów swoje zainteresowanie zatrudnieniem go wyraziły już Ajax i Manchester United.

Na razie kataloński szkoleniowiec zastanawia się nad swoją przyszłością. 45-latek planuje powrót na ławkę trenerską w czerwcu. Choć Monterrey bardzo by chciało go zatrudnić, wszystko wskazuje na to, że Xavi wróci do pracy w europejskim klubie.

W Blaugranie sięgnął Mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii w sezonie 2022/2023. Rok później odszedł z klubu i od tego czasu pozostaje bez pracy. Xavi postanowił zrobić sobie rok przerwy i planuje wrócić na ławkę trenerską w przyszłym sezonie. Przed objęciem Dumy Katalonii przez dwa lata prowadził katarski Al-Sadd.

