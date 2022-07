PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Podczas krótkiego spotkania w klubie rozrywkowym na Ibizie Robert Lewandowski otwarcie przekazał trenerowi Barcelony Xaviemu, że chce dołączyć do Dumy Katalonii, informuje hiszpański AS.

Robert Lewandowski miał powiedzieć do Xaviego, że chce z nim trenować

O szczegółach rozmowy Polaka z trenerem Barcelony informuje hiszpański AS

Napastnik naciska na transfer do Katalonii

Lewandowski dąży do transferu do Barcelony

O spotkaniu Roberta Lewandowskiego z Xavim na Ibizie informowały media w zeszłym tygodniu. Obaj będąc w towarzystwie swoich znajomych mieli odbyć krótką rozmowę. Choć spotkanie miało charakter towarzyski, media od razu powiązały je ze zbliżającym się transferem polskiego napastnika do Barcelony.

Teraz te doniesienia potwierdza również hiszpański AS, który donosi, że doszło do kilkuminutowej rozmowy. To była całkowicie nieformalna pogawędka, w której rozmawiali o swoich rodzinach i wakacjach, ale było też wyraźne nawiązanie do potencjalnej przeprowadzki do Barcelony. Podczas pożegnania Lewandowski otwarcie przyznał Xaviemu, że bardzo chce dołączyć do Dumy Katalonii. – Naprawdę chcę z tobą trenować – powiedział Polak.

Hiszpańskie media uważają, że to kolejna bardzo klarowna deklaracja Roberta Lewandowskiego, który chce dołączyć do Barcelony. Każde z jego publicznych oświadczeń pokazuje, że Polak naciska na transfer do Katalonii, jednocześnie dając do zrozumienia, że nie zamierza kontynuować swojej kariery w Bayernie Monachium.

Obecnie stanowisko Bawarczyków jest twarde i nie chcą obniżać ceny za polskiego napastnika, choć można uznać, że pomału następuje mały progres w tej sprawie. Władze Bayernu są gotowe pozbyć się reprezentanta Polski za około 50 milionów euro, jednak Barcelona oferuje o dziesięć mniej. Szybki transfer jest na rękę Robertowi Lewandowskiemu, który nie chce wracać do Monachium na obóz przygotowawczy przed nowym sezon, z kolei negocjacje między klubami prawdopodobnie będą się jeszcze przeciągać przez jakiś czas.

Zobacz również: Zaskakujące słowa Laporty o Frenkiem de Jongu