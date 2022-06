Źródło: The Telegraph

Chelsea FC ma ambitne plany związane z kolejnym sezonem, co wiąże się z potrzebą wzmocnień składu. Tymczasem The Telegraph przekazał wieści na temat ewentualnych wzmocnień The Blues. Ciekawych nazwisk nie brakuje.

Chelsea jest w trakcie opracowywania planów na letnie okno transferowe

The Telegraph ujawnił zawodników, którzy są na liście życzeń The Blues

Łączeni z The Blues są między innymi Ousmane Dembele, czy Raheem Sterling

Wielkie gwiazdy na celowniku Chelsea

Chelsea FC zakończyła ostatnią kampanię Premier League na trzeciej pozycji, legitymując się dorobkiem 74 punktów. Aktualnie trwają analizy, czy Thomas Tuchel wycisnął wszystko ze składu, który miał do dyspozycji. Jednocześnie sternicy stołecznego klubu rozglądają się za posiłkami.

The Telegraph przekonuje natomiast, że na radarze The Blues znajdują się tacy zawodnicy jak: Ousmane Dembele, Raheem Sterling oraz Christopher Nkunku. Priorytetem dla Chelsea ma być jednak wzmocnienie defensywy. Na celowniku londyńczyków znajduje się przede wszystkim Jules Kunde z Sevilli.

Nowy właściciel Chelsea Todd Boehly jest też gotowy również na to, aby sfinansować transakcję z udziałem Matthijsa De Ligta z Juventusu. Jest to uzależnione tylko od tego, czy Thomas Tuchel uzna, że 22-latek jest najlepszą opcją na wzmocnienie obrony.

Angielscy dziennikarzy podkreślają jednocześnie, że ambicje nowych sterników klubu ze Stamford Bridge mierzą wysoko. Tym samym realny scenariusz zakłada, że Chelsea złoży ofertę za Declana Rice’a. Zwolennikiem talentu tego piłkarza jest menedżer The Blues. West Ham wycenia zawodnika na 150 milionów euro.

