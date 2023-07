Jakiś czas temu Hakim Ziyech był o krok od przenosin do Al-Nassr. Transfer upadł na ostatniej prostej, choć Marokańczyk wciąż może trafić do Arabii Saudyjskiej. Chelsea wznowiła rozmowy w sprawie jego przenosin.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech był o krok od dołączenia do Al-Nassr

Marokańczyk oblał testy medyczne, a transfer stanął pod znakiem zapytania

Chelsea znów rozmawia z ekipami z Arabii Saudyjskiej

The Blues dążą do rozstania z Marokańczykiem

Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly oraz Hakim Ziyech mieli wspólnie opuścić Stamford Bridge i przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Transfery zostały sfinalizowane tylko w przypadku pierwszej dwójki. Marokańczyk był o krok od dołączenia do Al-Nassr, lecz oblał testy medyczne, a cała operacja została wstrzymana. Ziyech wrócił do Londynu, choć tylko na chwilę. Nie znajduje się on w planach Mauricio Pochettino, który nie zabrał go na tournee po Stanach Zjednoczonych.

Skrzydłowy również nie zamierza kontynuować swojej kariery w ekipie The Blues, gdzie nie może liczyć na regularną grę. Rozgląda się za nowym pracodawcą i finalnie może jednak przeprowadzić się do Arabii Saudyjskiej.

Angielskie źródła donoszą, że Chelsea ponownie nawiązała rozmowy z tamtejszymi klubami i jest otwarta na wszelkie formy transakcji. Odejście Ziyecha ma przybliżyć londyńczyków do ostatecznego kształtu kadry, która rozpocznie sezon 2023/2024.

