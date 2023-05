Kevin Volland obecnie broni barw AS Monaco, jednak jego przygoda we francuskim klubie może latem dobiec końca. Jak donosi portal "Braunschweiger Zeitung", VfL Wolfsburg jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem niemieckiego napastnika.

PressFocus Na zdjęciu: Kevin Volland

Kevin Volland obecnie broni barw AS Monaco

Jednak Niemiec może latem trafić do VfL Wolfsburg

Byłby to powrót napastnika po trzech latach do Bundesligi

VfL Wolfsburg zarzuca sieć na niemieckiego napastnika

Jak informuje portal “Braunschweiger Zeitung”, Kevin Volland znajduje się na celowniku VfL Wolfsburg. Popularne “Wilki” poszukują doświadczonego i bramkostrzelnego napastnika, który będzie w przyszłym sezonie jednym z liderów drużyny. Dlatego władze klubu z Volkswagen-Arena poważnie są zainteresowane sprowadzeniem 15-krotnego reprezentanta Niemiec.

Kontrakt Kevina Vollanda z AS Monaco wygasa w czerwcu 2024 roku. Jednak piłkarz otwarcie wspominał, że chciałby już tego lata wrócić do swojej ojczyzny. “Moja rodzina i ja jesteśmy gotowi na powrót do Niemiec, do naszego domu” – mówił w jednym z wywiadów 30-latek.

W obecnym sezonie ligowym niemiecki napastnik rozegrał tylko 15 spotkań. Zdobył w tym czasie trzy bramki oraz zanotował tyle samo asyst.

