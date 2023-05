PressFocus Na zdjęciu: Jesper Lindstrom

Latem może dojść do ciekawego transferu wewnątrz Bundesligi

RB Lipsk rozmawia z otoczeniem Jespera Lindstroma

Piłkarz jest gotowy na zmianę barw klubowych

Jesper Lindstrom zawita na Red Bull Arena?

Niemiecki dziennik “Bild” informuje, że władze RB Lipsk w ostatnich dniach przeprowadziły rozmowy z otoczeniem Jespera Lindstroma dotyczące transferu. Sam 23-latek jest gotowy na zmianę barw klubowych i bierze mocno pod uwagę grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Bowiem jego obecnej drużynie, Eintrachtowi Frankfurt, nie udało się wywalczyć kwalifikacji do tych elitarnych rozgrywek.

Jesper Lindstrom jest związany kontraktem z popularnymi “Orłami” do końca czerwca 2026 roku, więc Lipsk będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić 23-letniego Duńczyka. To nie będzie problemem, ponieważ Red Bull Arenę opuszczą latem Christopher Nkunku oraz ktoś z dwójki Dani Olmo – Dominik Szoboszlai.

Wychowanek duńskiego Brondby rozegrał w obecnym sezonie 26 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. 23-latek zdobył w tym czasie dziewięć bramek oraz zanotował cztery asysty. Zawodnik należy bez wątpienia do jednych z najlepszych pomocników w całej Bundeslidze.

