Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Juventus negocjuje z Manchesterem City wypożyczenie Kalvina Phillipsa

Anglik nie figuruje w planach Pepa Guardioli i dostał zgodę na odejście z klubu

“Stara Dama” jest gotowa zaproponować wypożyczenie z opcją wykupu

Kalvin Phillips blisko przenosin do Juventusu

Juventus wrócił do w tym sezonie do walki o mistrzostwo Włoch. Podopieczni Maxa Allegriego plasują się na 2. miejscu w lidze tuż za plecami Interu. Do zespołu z Mediolanu tracą tylko 4 punkty. Z tego powodu w Turynie chcą wzmocnić drużynę na drugą część sezonu, aby do końca liczyć się w walce o Scudetto. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano włoski klub rozpoczął negocjacje z Manchesterem City. “Stara Dama” chce zimą sprowadzić niechcianego w Anglii – Kalvina Phillipsa.

– Bardzo mi przykro przez to, co go spotkało, ale nie widzę dla niego miejsca w Manchesterze City. Nie gra dlatego, że ja sobie wizualizuję pewne kwestie i on nie pasuje do koncepcji – powiedział Pep Guardiola o swoim zawodniku.

Najprawdopodobniej następnym przystankiem w karierze Anglika będzie Serie A. Dla 28-latka byłaby to pierwsza zagraniczna przygoda w karierze. Do tej pory reprezentant Anglii występował tylko w rodzimej lidze. Zaczynał w Leeds United, gdzie piął się od drużyn juniorskich aż do pierwszego zespołu. Do Manchesteru trafił w 2022 roku za 49 milionów euro.

Juventus chce wypożyczyć piłkarza do końca sezonu oraz zawrzeć w umowie klauzulę wykupu. “The Citiziens” są skłonni zaakceptować warunki “Starej Damy”, jeśli wykup będzie obowiązkowy.