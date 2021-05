Właściciele Man Utd dali zielone światło na transfer Kane’a!

Manchester United w trakcie letniego okienka transferowego może dokonać spektakularnego transferu. The Sun donosi na swoich łamach, że właściciele Czerwonych Diabłów chcą uspokoić swoich kibiców po doniesieniach o powstaniu Superligi i tym samym planują solidny transfer do klubu.

Glazerowie chcą uspokoić fanów

Manchester United ma plan, aby pozyskać latem Harry’ego Kane’a z Tottenhamu Hotspur. Sternicy klubu z Old Trafford zamierzają przeznaczyć na transakcję mniej więcej 90 milionów funtów. Angielski napastnik jest chętny na zmianę klubu. Tym bardziej że The Spurs prawdopodobnie nie zagrają w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W trakcie trwającego sezonu Kane wystąpił łącznie w 31 spotkaniach Premier League, w których miał 43 sytuacje strzeleckie. Zdobył 21 bramek, zaliczył 13 asyst, oddając 46 strzałów. W meczach ligi angielskiej zanotował 816 podań i 26 fauli.

The Sun przekonuje, że doświadczony napastnik jest na szczycie listy życzeń właścicieli Man Utd na letnie okienko transferowe. Do tego stopnia są przekonani do pozyskania piłkarza, że są w stanie zaoferować krocie Danielowi Levy’emu za zawodnika.

Przypomnijmy, że Kane już w marcu w jednej z medialnych wypowiedzi dał do zrozumienia, że myśli o zmianie klubu. Anglik przekonywał, że zależy mu na wygrywaniu trofeów, co nie jest mu dane w szeregach Tottenhamu. The Spurs plasują się obecnie na szóstej pozycji w tabeli Premier League, legitymując się dorobkiem 56 punktów na koncie. Do czwartej Chelsea traci aktualnie pięć oczek.

Kane ma kontrakt ważny z Tottenhamem do końca czerwca 2024 roku. W ekipie z Londynu piłkarz łącznie rozegrał 332 spotkania, strzelając w nich 2018 goli.

