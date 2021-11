Pressfocus Na zdjęciu: Axel Witsel

Axel Witsel jest celem transferowym Juventusu. Piłkarz, który reprezentuje aktualnie Borussię Dortmund, może zagrać jednak w Newcastle United.

Axel Witsel ma kontrakt z Borussią Dortmund do 30 czerwca 2022 roku

Belg może jednak wcześniej zmienić barwy klubowe

32-latek jest celem transferowym Juventusu oraz Newcastle

Premier League zamiast Serie A?

Axel Witsel to piłkarz niedoceniany przez wielu kibiców. Spowodowane jest to faktem, że Belg nie występował w najlepszych ligach na świecie. Przez pięć lat bronił barw Zenita Petersburg. Później przeniósł się do TJ Tianhai. W styczniu 2018 roku opuścił Chiny i wzmocnił Borussię Dortmund.

Dla klubu z Bundesligi Witsel rozegrał 122 spotkania. Strzelił w nich 11 goli i zaliczył 6 asyst. 32-letni defensywny pomocnik jest podstawowym piłkarzem BVB, z którą wygrał Puchar i Superpuchar Niemiec. Niewykluczone, że Belg wkrótce zdecyduje się na zmianę barw klubowych.

Aktualna umowa Witsela łączy go z BVB tylko do 30 czerwca 2022 roku. W zimowym oknie transferowym niemiecki klub będzie miał zatem ostatnią okazję, aby sprzedać 32-latka, który nie narzeka na brak zainteresowania. Pozyskaniem Witsela poważnie zainteresowany jest Juventus.

Do gry o pozyskanie Witsela wkroczyło Newcastle, którego bogaty właściciel z Arabii Saudyjskiej snuje marzenia o znalezieniu się na szycie Premier League. Dla Srok pieniądze nie są problemem. Newcastle może zaoferować 32-latkowi nawet 190 tysięcy funtów. W BVB Belg zarabia inkasuje około 135 tysięcy. Portal Transfermarkt wycenia Witsela na dziewięć milionów euro.

