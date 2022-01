PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Joseph Colley wkrótce ma trafić do Wisły Kraków. W poniedziałek ta informacja obiegła niemal wszystkie serwisy sportowe w Polsce. Goal.pl zapytał o tego zawodnika szwedzkiego dziennikarza Lennarta Sandahla z Rekatochklart, który świetnie zna Allsvenskan. – Nie ma wątpliwości, że ten chłopak ma talent. Jeśli Wisła będzie miała czas i możliwości, aby poprawić jego słabości, to może być dobry transfer – powiedział szwedzki ekspert.

Joseph Colley wkrótce ma podpisać kontrakt z Wisłą Kraków

Szwedzki obrońca jest określany przez ekspertów jako talent, ale w ostatnim sezonie miał problemy i jego obecna forma jest pewną zagadką

Colley według Lennarta Sandahla może się odbudować w Polsce, ale będzie potrzebował na to czasu

Joseph Colley blisko Wisły Kraków

Wisła Kraków chce sięgnąć po zawodnika, który w przeszłości zapowiadał się na bardzo dobrego obrońcę i był uznawany za jeden z większych talentów w Szwecji. Świadczył o tym pobyt w Chelsea, a także kilkadziesiąt występów w reprezentacjach Szwecji do lat 17 i 19. W poniedziałek szczegółowo na temat potencjalnego nabytku Białej Gwiazdy wypowiedział się na Twitterze Piotr Piotrowicz, który świetnie orientuje się w lidze szwedzkiej i zna dobrze jej piłkarzy. My o opinię poprosiliśmy Lennarta Sandahla, do niedawna dziennikarza FotbollDirekt.se, a obecnie Rekatochklart.

– Joseph Colley był uznawany za jeden z największych talentów w naszym kraju, kiedy opuszczał Brommapojkarnę (jedną z najlepszych akademii), przenosząc się do Chelsea. Zanotował wiele występów dla reprezentacji U-17 i U-19 (był kapitanem rocznika 1999), ale tak naprawdę prawie nikt nie znał jego stylu gry i jakości piłkarskiej, dopóki nie przeszedł do Siriusa (wypożyczenie z Chievo Werona). Zaczął sezon bardzo dobrze i szybko pojawiły się plotki o zainteresowaniu dużych szwedzkich klubów. Jednak w połowie sezonu stracił miejsce w wyjściowej jedenastce, po tym jak zespół miał problemy z formą. Jest środkowym obrońcą, który jest szybki, silny fizycznie i dobrze panuje nad piłką. Myślę, że ciągle ma wiele do poprawy w kwestii krycia i podejmowania decyzji – tłumaczył Sandahl.

Zobacz także: Aktualna tabela Ekstraklasy

Zapytaliśmy czy taki piłkarz może podbić Ekstraklasę i stać się jedną z gwiazd naszej ligi. – Nie ma wątpliwości, że ten chłopak ma talent, ale nie klasyfikowałbym go jako jednego z najlepszych stoperów w lidze. Jeśli Wisła Kraków ma czas i możliwości, aby poprawić jego słabości, to może być dobry transfer i inwestycja w przyszłość. Jednak nie sądzę, że Joseph Colley będzie czołowym zawodnikiem Ekstraklasy od samego początku – dodał szwedzki ekspert.