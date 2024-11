Bayern Monachium priorytetowo traktuje transfer Floriana Wirtza. Pragnie go sfinalizować w 2025 roku. "Bild" donosi, że fundusze może znaleźć dzięki sprzedaży trzech ważnych zawodników.

fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayern poświęci Comana, Goretzkę i Gnabry’ego?

Florian Wirtz tego lata był łączony z hitowym transferem, ale ostatecznie zdecydował się zostać w Bayerze Leverkusen na jeszcze jeden sezon. Aptekarzom po historycznym sukcesie udało się zatrzymać najważniejsze nazwiska w drużynie, ale w przyszłym roku spodziewana jest prawdziwa rewolucja. Dotyczy ona także Wirtza, który generuje olbrzymie zainteresowanie na rynku. W rywalizacji o jego podpis liczą się między innymi Real Madryt, Manchester United, Manchester City czy Bayern Monachium.

Od dłuższego czasu na faworyta wyrastają Bawarczycy, którzy od lat przyglądają się występom reprezentanta Niemiec. Mają go na swojej liście życzeń od kilku sezonów, a teraz nadarza się znakomita okazja, by wreszcie sfinalizować wymarzony transfer. Nie będzie o niego łatwo, gdyż Bayer oczekuje kwoty przekraczającej 100 milionów euro, co dla niemieckiego giganta byłoby rekordowym wydatkiem.

Przedstawiciele Bayernu utrzymują kontakt z rodziną Wirtza, która odpowiada za interesy zawodnika. Między stronami toczą się negocjacje, które stawiają Bawarczyków w korzystnej pozycji względem innych klubów, zainteresowanych pozyskaniem gwiazdora.

“Bild” informuje, że Bayern stworzył konkretny plan, który pozwoli zgromadzić fundusze na sfinalizowanie transferu Wirtza. W grę wchodzi sprzedaż trzech piłkarzy, którzy nie są już nietykalni – Kingsleya Comana, Serge’a Gnabry’ego oraz Leona Goretzki. Na wylocie jest także Leroy Sane, którego kontrakt wygasa po sezonie.