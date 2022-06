Pressfocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Brytyjskie media donoszą, że Gareth Bale znalazł się na celowniku Arsenal FC. Jack Wilshere, były gracz Kanonierów, uważa jednak, że nie jest to dobry pomysł.

Jack Wilshere uważa, że Gareth Bale blokowałby na skrzydle miejsce dla młodych i perspektywicznych piłkarzy

Arsenal FC pilnie potrzebuje jednak wzmocnień w ataku i na skrzydłach

Stąd też pomysł działaczy The Gunners, aby sprowadzić właśnie Walijczyka

Bale na celowniku Arsenalu

Po dziewięciu latach spędzonych w Realu Madryt, Gareth Bale pożegnał się z zespołem ze stolicy Hiszpanii. W ciągu prawie dekady, Walijczyk zdobył z Królewskimi wszystkie możliwe trofea. Teraz, jako wolny zawodnik, 33-latek nie narzeka na brak zainteresowania. Najwięcej w jego przypadku mówi się o powrocie do Walii i występach w sezonie 2022/2023 w Cardiff City. Bale musi bowiem znaleźć pracodawcę, który zapewni mu regularne występy przed MŚ 2022.

Brytyjskie media jednak donoszą, że do walki o Bale`a włączył się Arsenal FC. Na The Emirates Stadium pilnie potrzebują kreatywnych i uniwersalnych skrzydłowych, stąd też m.in. zainteresowanie Raheemem Sterlingiem z Manchester City. O transfer Bale będzie jednak o tyle łatwiej, że za Walijczyka The Gunners nie będą musieli nic płacić.

Były gracz Kanonierów (197 meczów), Jack Wilshere uważa jednak, że Arsenal powinien zrezygnować ze starań o Walijczyka. O miejsce na skrzydle 105-krotny reprezentant Walii rywalizowałby bowiem z Bukayo Saką. – Patrzę na graczy, którzy są aktualnie w klubie i z którymi rywalizowałby Bale i są to młodzi piłkarze. To właśnie oni w ostatnim czasie byli najlepszymi graczami Kanonierów. Zatem nie sądzę, aby ten transfer to byłby dobry pomysł. Bale zablokowałby bowiem miejsce dla któregoś z zawodników perspektywicznych – stwierdził w rozmowie z talkSPORT.

