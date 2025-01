Willian może zaliczyć wielki powrót. Jest dostępny za darmo

Willian rozstał się z Olympiakosem Pireus i jest dostępny na rynku za darmo. Jak podaje stacja telewizyjna ESPN Brasil, skrzydłowy prowadzi negocjacje z dwoma angielskimi klubami. 36-letni Brazylijczyk może więc wrócić do Premier League.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Willian

Willian prowadzi rozmowy z angielskimi klubami

Kilkanaście dni temu Willian rozstał się z Olympiakosem Pireus, rozwiązując kontrakt z greckim klubem za porozumieniem stron. 36-letni skrzydłowy przywdziewał koszulkę drużyny Czerwono-Białych od września 2024 roku, gdy trafił na Stadion im. Jeorjosa Karaiskakisa na zasadzie wolnego transferu z Fulham. Pobyt napastnika w Grecji nie był jednak udany, a jego bilans w Olympiakosie Pireus zamknął się na 11 meczach i 1 asyście.

W tym momencie nie wiadomo, gdzie 70-krotny reprezentant Brazylii będzie kontynuował swoją karierę. Zdaniem stacji telewizyjnej “ESPN” Willian może zaliczyć powrót do Premier League. Według wspomnianego źródła 36-latek prowadzi rozmowy z dwoma angielskimi zespołami, aczkolwiek nie zdradzono nazw tych drużyn. Przypomnijmy, że wychowanek Corinthians na Wyspach Brytyjskich grał nie tylko dla Fulham, ale głównie w Chelsea.

To właśnie na Stamford Bridge brazylijski gwiazdor święcił największe sukcesy. Atakujący jako zawodnik ekipy The Blues dwukrotnie wygrał Premier League, a ponadto raz triumfował w Lidze Europy. Oprócz tego Brazylijczyk cieszył się ze zwycięstwa w Copa America 2019. Willian na angielskich boiskach rozegrał łącznie 317 spotkań, zdobył 47 bramek i zanotował 46 ostatnich podań. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na milion euro.