Arsenal walczy o swoją gwiazdę. Zamierza pokonać Real Madryt

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: William Saliba

Saliba ma otrzymać nowy kontrakt

Arsenal niedługo ogłosi nazwisko nowego dyrektora sportowego. Będzie nim Andrea Berta, który przez ponad dekadę pracował w Atletico Madryt. 53-latek wkroczy do klubu w kluczowym momencie, bowiem ważą się losy największych gwiazd, w tym głównie Willliama Saliby. Nie jest tajemnicą, że o francuskim obrońcy marzy Real Madryt, który uznał go za cel transferowy na letnie okienko.

Królewscy w tym sezonie mają poważne problemy kadrowe w defensywie, dlatego Florentino Perez planuje latem wzmocnić tę formację zawodnikiem z najwyższej półki. Media spekulują na temat potencjalnych kandydatów, a numerem jeden ma być właśnie Saliba. Swego czasu Antonio Rudiger stwierdził, że chciałby grać u jego boku na Santiago Bernabeu, co tylko wzmocniło przekaz z Hiszpanii.

Dla Kanonierów odejście 23-latka byłoby potężną stratą, dlatego nikt nie chce do tego doprowadzić. Berta w pierwszej kolejności ruszy do rozmów kontraktowych z gwiazdorem, tak aby przekonać go do pozostania na Emirates Stadium. Obecna umowa obowiązuje do 2027 roku, dlatego w przypadku braku porozumienia Real Madryt będzie próbować sprowadzić go jeszcze w tym roku.

Oprócz Saliby, Arsenal planuje także negocjacje z Bukayo Saką oraz Gabrielem Magalhaesem. Stanowią oni trzon drużyny i gwarancję gry o najwyższe cele. Cała trójka jest związana z klubem właśnie do 2027 roku. Dopiero później Berta zajmie się ruchami na rynku transferowym.