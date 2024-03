Imago / Seskim Photo TR Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Wilfried Zaha może wrócić w przyszłym sezonie do Premier League

Cztery angielskie kluby są zainteresowane skrzydłowym

Iworyjczyk opuścił latem Crystal Palace na rzecz Galatasaray

Wilfred Zaha może wrócić po roku do Premier League

Wilfried Zaha to były piłkarz takich zespołów jak Manchester United i Crystal Palace. To właśnie z Orłami rozstał się latem ubiegłego roku, po tym jak odmówił przedłużenia kontraktu. Iworyjczyk trafił do ligi tureckiej, a konkretniej do Galatasaray. Jednak przygoda 31-letniego skrzydłowego w Turcji może potrwać zaledwie rok. Z informacji tamtejszego dziennikarza Ekrema Konura dowiadujemy się, że zawodnik trafił na radar czterech angielskich drużyn.

Zaha już zimą był łączony z powrotem do Premier League. W styczniu pytali o niego West Ham oraz Aston Villa, lecz reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej postanowił, że w obecnym klubie zostanie przynajmniej do końca sezonu. Aktualnie poza Młotami w gronie zainteresowanych transferem Zahy znajdują się takie kluby jak Everton, Fulham oraz Wolverhampton.

31-latek w tym sezonie notuje bardzo dobre liczby. Jak na razie zagrał 35 meczów, w których strzelił 10 goli i zaliczył 5 asyst. Kontrakt Wilfrieda Zahy z Galatasaray obowiązuje do czerwca 2026 roku.