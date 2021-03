Georginio Wijnaldum z końcem sezonu będzie wolnym zawodnikiem. Holender ma kontrakt ważny z Liverpoolem tylko do końca czerwca. Tymczasem według doniesień Sunday Times piłkarz zaakceptował już warunki oferowane mu przez Barcelonę.

Zbliża się nowy etap w karierze Holendra

Georginio Wijnaldum, od dłuższego czasu jest łączony z różnymi klubami. Wpływ na taki stan rzeczy ma to, że reprezentant Holandii jest świetną okazją na rynku transferowym. Pod względem sportowym wciąż ma sporo do zaoferowania, a i jest do wzięcia na zasadzie wolnego transferu.

Negocjacje 30-latka ze sternikami The Reds spaliła na panewce. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie przyszłości zawodnika sugerują, że Wijnaldum jest jednym z głównych kandydatów do gry w ekipie z Camp Nou.

70-krotny reprezentant Holandii w trakcie trwającego sezonu wystąpił łącznie w 40 spotkaniach, notując w nich trzy gole. Wijnaldum trafił do Liverpoolu w 2016 roku z Newcastle United. Rynkowa wartość zawodnika wynosi mniej więcej 35 milionów euro.

Priorytet dla trenera Dumy Katalonii

Gdyby transakcja z udziałem piłkarza Liverpoolu do ekipy z Hiszpanii stała się faktem, byłby to prawdopodobnie pierwszy transfer Barcy od zmiany prezydenta w klubie. Przypomnijmy, że został nim Joan Laporta. Tymczasem trener Ronald Koeman nie ukrywa, że jednym z celów głównych dla niego jest pozyskanie pomocnika.

Godne uwagi jest to, że swego czasu Holender łączony był również z Interem Mediolan. Na dzisiaj temat przyszłości piłkarza w ekipie z Serie A ostygł.