Wijnaldum prosi Liverpool o czas

Nadal nie wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłość pomocnika Liverpoolu Georginio Wijnalduma. Obecna umowa reprezentanta Holandii obowiązuje do końca obecnego sezonu. Piłkarz nie zdecydował się na razie na jej przedłużenie i jak informuje The Guardian, zwrócił się do władz klubu z Anfield Road o więcej czasu do namysłu.

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp nie ma wątpliwości i chciałby zatrzymać 30-letniego piłkarza w zespole na dłużej. The Reds na początku grudnia przedstawili Wijnaldunowi ofertę nowego kontraktu, ale piłkarz na razie na nią nie odpowiedział. Zamiast tego zwrócił się do klubu o nieco więcej czasu na zastanowienie.

Jeżeli Wijnaldum nie zdecyduje się na podpisanie nowej umowy, latem będzie wolnym zawodnikiem. Z kolei już 1 stycznia będzie mógł swobodnie prowadzić rozmowy z innymi zainteresowanymi jego usługami klubami. Piłkarz miał jednak obiecać Liverpoolowi, że jeżeli zdecyduje się na rozstanie to poinformuje klub o swojej decyzji zanim zacznie rozmawiać z innymi klubami.

30-letni pomocnik zawodnikiem Liverpoolu jest od lipca 2016 roku. Wówczas klub z Anfield Road wyłożył za niego 27,5 miliona euro, sprowadzając z Newcastle United. Od tamtej pory Wijnaldum rozegrał w koszulce Liverpoolu 208 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 20 bramek i dokładając do tego 16 asyst.

W obecnym sezonie pozostaje jednym z kluczowych zawodników drużyny prowadzonej przez Juergena Kloppa. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił w 22 spotkaniach, zdobywając jednego gola. W Premier League nie opuścił ani jednego meczu.