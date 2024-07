Victor Joly / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Joao Neves zostanie piłkarzem PSG

Paris Saint-Germain od kilku tygodni pracuje nad transferem jednego z najbardziej utalentowanych pomocników w Europie. Do francuskiego klubu przymierzany jest Joao Neves. Przedstawiciele drużyny ze stolicy Francji regularnie rozmawiają z Benficą, starając się osiągnąć pełne porozumienie, aby sfinalizować transakcję. Jak przekazał Fabrizio Romano wszystko wydaje się być dopięte na ostatni guzik.

Według włoskiego dziennikarz w czwartek (25 lipca) odbyła się kolejna tura rozmów pomiędzy PSG a Benficą. Kluby doszły do porozumienia odnośnie kwoty transferu oraz szczegółów transakcji. Portugalski klub na sprzedaży młodej gwiazdy zarobi aż 70 milionów euro. Co więcej, w transakcje włączony został m.in. Renato Sanches, który zostanie zawodnikiem Orłów. Warto zaznaczyć, że 26-letni piłkarz jest wychowankiem Benfiki i będzie to dla niego powrót do Lizbony po ośmiu latach gry poza granicami kraju.

Kariera 19-letniego pomocnika rozwija się w zawrotnym tempie. W sezonie 2022/2023 zadebiutował w dorosłej drużynie Benfiki, zaś w poprzedniej kampanii był kluczowym piłkarzem Orłów oraz po raz pierwszy zagrał w reprezentacji Portugalii. Mimo młodego wieku selekcjoner Roberto Martinez umieścił go wśród powołanych na Mistrzostwa Europy 2024.

Łącznie podczas pobytu w Lizbonie rozegrał w barwach Benfiki 75 spotkań, w których zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty.