Wielka gwiazda ofiarą transferu Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Real Madryt oficjalnie ogłosił transfer Kyliana Mbappe. Jak informuje hiszpański AS, główną ofiarą tego ruchu jest Erling Haaland.

Źródło: AS

Haaland niezadowolony z transferu Mbappe do Realu

Saga transferowa z udziałem Kyliana Mbappe dobiegła końca. Real Madryt po wielu miesiącach spekulacji oficjalnie ogłosił zakontraktowanie francuskiego gwiazdora. Jest to bez wątpienia ogromne wzmocnienie dla Królewskich, ale jednocześnie spore wyzwanie dla Carlo Ancelottiego.

Przyjście Kyliana Mbappe na Santiago Bernabeu spowoduje znaczące zmiany w składzie Los Blancos. Media są przekonane, że Ancelotti zmieni formację, która prawdopodobnie ograniczy liczbę pomocników. W ten sposób jeszcze mniej minut mogą dostać tacy piłkarze jak: Brahim Diaz, Dani Ceballos, a nawet Eduardo Camavinga. Oprócz tego niejasna jest sytuacja występującego na skrzydle Rodrygo.

Mimo tego hiszpański serwis AS uważa, że największą ofiarą wielkiego transferu Mbappe jest Erling Haaland. Ponoć Norweg był w stałym kontakcie z Królewskimi i liczył, że w najbliższych latach to właśnie on stanie się czołową postacią Realu Madryt.

Oczywiście przenosiny napastnika Manchesteru City nie są wykluczone, ale szanse na taki ruch drastycznie spadły. Trudno sobie wyobrazić, aby Real pomieścił wszystkie gwiazdy w pierwszym składzie, zachowując zdrową atmosferę. Ewentualny transfer Erlinga Haalanda mogłoby odblokować odejście Rodrygo, który jest łączony przez media ze zmianą klubu.

