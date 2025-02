Widzew pożegnał napastnika. Transfer został potwierdzony

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Imad Rondić

Widzew dopiął sprzedaż Rondicia

Imad Rondić jesienią był najskuteczniejszym zawodnikiem Widzewa Łódź. Wszedł w buty Jordiego Sancheza, znakomicie go zastępując i zdobywając dla drużyny dziewięć bramek w Ekstraklasie. Podczas zimowego okienka łączono go z Rakowem Częstochowa, ale Widzew miał konkretne warunki. Gdy po piłkarza zgłosiło się FC Koln, on sam wyraził chęć przenosin do Niemiec.

Kluby ostatecznie doszły do porozumienia. Widzew ma zarobić na tym transferze około 1,5 mln euro, a dodatkowo zapewnił sobie dziesięć procent kwoty od następnej sprzedaży.

W poniedziałek Widzew oficjalnie poinformował o odejściu Rondicia. Z FC Koln związał się umową do 30 czerwca 2029 roku. W tym sezonie powalczy o awans do Bundesligi.

– Cieszę się, że doprowadziliśmy do finału sprawę transferu Imada. Z perspektywy interesu Klubu udało się osiągnąć satysfakcjonujące nas warunki finansowe oraz zapewnić sobie inne bonusy. Dodatkowo zależało mi, żeby ta umowa miała również wymiar biznesowy, stąd choćby rozegramy z 1. FC Köln mecz towarzyski w Sercu Łodzi. Imad dobrze przepracował okres w Widzewie i myślę, że dojrzał jako zawodnik. To zasługa zaangażowania samego piłkarza, ale też wielu osób z trenerem Myśliwcem i dyrektorem Wichniarkiem na czele – przekazał prezes Widzewa Michał Rydz.

Imad Rondić przenosi się do @fckoeln na zasadzie transferu definitywnego.



Dziękujemy za wszystko i powodzenia Rondi! ✊🏻



Przeczytaj 🔗 https://t.co/Ezh2paC8Hw pic.twitter.com/RJCPMy6WhS — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) February 3, 2025

25-latek zagrał dla Widzewa 55 spotkań, strzelając przy tym 16 goli.