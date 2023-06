Widzew Łódź poinformował o kolejny, trzecim wzmocnieniu kadry. Do ekipy 4-krotnego mistrza Polski przeszedł Antoni Klimek z Odry Opole. 20-letni lewy obrońca w zakończonym sezonie rozegrał 18 spotkań w Fortuna 1. lidze.

IMAGO/PAWEL PIOTROWSKI/400mm.pl Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź dokonał trzeciego letniego transferu

Łodzianie sprowadzili Antoniego Klimka z Odry Opole

20-latek gra na pozycji lewego obrońcy

Z Odry Opole do Widzewa Łódź

Widzew Łódź z impetem wszedł do PKO Ekstraklasy w zakończonym nie tak dawno temu sezonie 2022/2023. Beniaminek imponował grą i stylem, w jakim zdobył regularnie punkty. Praktycznie do końca rundy jesiennej, podopieczni Janusza Niedźwiedzia zajmowali miejsca w górnej części tabeli. To wszystko zmieniło się jednak wraz z przyjściem nowego roku. Od tego momentu Widzew Łódź zaliczał stopniowy zjazd. Finalnie kończąc rozgrywki na 12. miejscu w tabeli.

Aby w nowym sezonie powalczyć o wyższe cele, łodzianie przeprowadzają ciekawe transfery. Do klubu dołączyli już Dawid Tkacz z Górnika Łęczna oraz Luis Silva, który ostatni czas spędził na Cyprze. Teraz Widzew Łódź poinformował o kolejny, trzecim wzmocnieniu kadry. Do ekipy 4-krotnego mistrza Polski przeszedł Antoni Klimek z Odry Opole. 20-letni lewy obrońca w zakończonym sezonie rozegrał 18 spotkań w Fortuna 1. lidze.

