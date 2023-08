fot. Imago/osnapix Na zdjęciu: Sebastien Kerk

Sebastian Kerk zasilił szeregi Widzewa Łódź

Saga transferowa z jego udziałem wreszcie się zakończyła

Niemiecki pomocnik podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia

Duże wzmocnienie dla Widzewa

Widzew Łódź od kilku tygodni pracował nad transferem nowego pomocnika. Z przenosinami do Ekstraklasy łączony był Sebastian Kerk, zawodnik doświadczony z gry w Bundeslidze i takich klubach, jak Freiburg czy Hannover. Władze Widzewa sugerowały, że transakcja jest bardzo trudna do zrealizowania, ale możliwa.

Po wyczerpujących negocjacjach wreszcie udało się dojść do porozumienia. W środę klub oficjalnie poinformował o nawiązaniu współpracy z 29-letnim Niemcem. Podpisał on kontrakt do 30 czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

– Ten transfer kosztował nas sporo pracy, którą poświęciliśmy na analizę zawodnika oraz negocjacje. Udało nam się przekonać piłkarza do wyboru Widzewa ponad innymi opcjami, które miał w Polsce, na Węgrzech oraz na Bliskim Wschodzie. Sebastian chce grać i być wiodącą postacią drużyny, przekonaliśmy go wysokim poziomem organizacji w Klubie, strategią rozwoju sportowego, dużą społecznością kibiców i atrakcyjnym miastem. Liczymy, że wzmocni nasz potencjał w ofensywie i jednocześnie będzie liderem drużyny. Grał w dużych klubach, więc wie, czym jest presja i wielokrotnie pokazywał swoje umiejętności – wyjaśnił dyrektor sportowy Tomasz Wichniarek.

Kerk ma na swoim koncie 50 występów w Bundeslidze, a także pięć w Lidze Europy. Najwięcej zagrał jednak za zapleczu niemieckiej ekstraklasy. Zgromadził tam 152 występy, a jego dorobek wyniósł 28 goli i 30 asyst.