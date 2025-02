Widzew wzmocnił się tuż przed zamknięciem okienka. Transfer z Rakowa

Szymon Czyż został nowym zawodnikiem Widzewa Łódź. 24-letni środkowy pomocnik przeniósł się do łódzkiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z Rakowa Częstochowa. Podpisał półtoraroczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa

Czyż opuszcza Raków i dołącza do Widzewa

Szymon Czyż to zawodnik o ciekawym piłkarskim CV. Urodzony w 2001 roku w Gdyni, pierwsze kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Arki, skąd trafił do Akademii Lecha Poznań. Jego talent dostrzegli skauci Lazio, dokąd przeniósł się w 2018 roku. Choć nie zadebiutował w Serie A, udało mu się zaliczyć epizod w Lidze Mistrzów – w 2020 roku zagrał w meczu fazy grupowej przeciwko Club Brugge.

Po powrocie do Polski w 2021 roku dołączył do Warty Poznań, gdzie w 14 spotkaniach zanotował 2 asysty. Jego dobra postawa zaowocowała transferem do Rakowa Częstochowa, gdzie zdobył Puchar i Superpuchar Polski oraz sięgnął po mistrzostwo kraju. W częstochowskim klubie rozegrał 25 spotkań, w tym w eliminacjach Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji Europy.

W poprzednim sezonie został wypożyczony do Górnika Zabrze, jednak kontuzja odniesiona w maju 2023 roku sprawiła, że nie zdążył wrócić do gry w obecnych rozgrywkach.

Zobacz również: Nowy właściciel Widzewa – szczegóły (WIDEO)

W poniedziałek pojawiły się doniesienia, że Czyż może trafić do Widzewa Łódź. Takie informacje przekazał Tomasz Włodarczyk z “Meczyki,pl” przekonując, że transfer jest o krok. Natomiast kilka godzin później, zarówno Raków Częstochowa, jak i Widzew, w oficjalnym komunikacie potwierdzili ten ruch.

Teraz w Widzewie otrzyma szansę na odbudowanie formy i regularne występy w Ekstraklasie. Dla łódzkiego klubu to kolejny krok w kierunku wzmocnienia środka pola przed kluczową fazą sezonu.