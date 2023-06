RC Lens rozstanie się z Seko Fofaną, który jest na ostatniej prostej przed zaskakującym transferem do Al-Nassr. Wicemistrzowie Francji rozglądają się za następcą gwiazdora. Na radary trafił Denis Zakaria, który w sezonie 2022/2023 był wypożyczony z Juventusu do Chelsea.

RC Lens niebawem rozstanie się z Seko Fofaną, który dołączy do Al-Nassr

Wicemistrzowie Francji poszukują wzmocnień środka pola

Na ich radarach znalazł się wypychany z Juventusu Denis Zakaria

Stara Dama odda pomocnika do Ligue 1?

RC Lens ma za sobą fantastyczny sezon, który udało się zakończyć na drugim miejscu w ligowej tabeli. To oznacza, że w przyszłej kampanii wicemistrza Francji czekają zmagania w Lidze Mistrzów. Zanim do tego dojdzie, najpierw muszą zmierzyć się z trudami zastąpienia największej gwiazdy. Seko Fofana finalizuje swoje przenosiny do saudyjskiego Al-Nassr.

Na sprzedaży reprezentanta kraju RC Lens zarobi 40 milionów euro, co stanowi rekord transferowy w klubowej historii. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na ściągnięcie następcy. Santi Aouna informuje, że w kręgu zainteresowań Lens jest Denis Zakaria.

Szwajcar zakończył już wypożyczenie do Chelsea i wrócił do Turynu. Ma za sobą przeciętny sezon, dlatego Juventus nie wiąże z nim przyszłości i chętnie znajdzie mu nowego pracodawcę. Z tej okazji może skorzystać właśnie Lens.

🚨 RC Lens are interested in signing Denis Zakaria from Juventus! 🇨🇭



