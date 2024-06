Legia Warszawa ma nowego napastnika. We wtorek ogłoszono wypożyczenie trzykrotnego króla strzelców ligi szwajcarskiej. Do klubu ze stolicy dołączył Jean-Pierre Nsame.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Poważne wzmocnienie ofensywy Legii

Legia Warszawa bardzo intensywnie działa w kwestii wzmocnień przed kolejnym sezonem. Do drużyny dołączyli już wcześniej Claude Goncalves, Luquinhas oraz Kacper Chodyna. We wtorek sfinalizowano kolejne wzmocnienie, które można nazwać hitowym. Stołeczny klub poinformował o wypożyczeniu trzykrotnego króla strzelców ligi szwajcarskiej, który w ostatnim czasie występował we włoskim Como. Chodzi o Jeana-Pierre’a Nsame.

Przez większość swojej piłkarskiej kariery napastnik był związany z BSC Young Boys. Świętował z tym klubem sześć tytułów mistrzowskich, strzelając multum bramek. Miał również okazję występował w Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów. Legia sprowadza go w ramach rocznego wypożyczenia z opcją późniejszego wykupu.

– Jean-Pierre Nsame jest bramkostrzelnym napastnikiem, wielokrotnie był najlepszym strzelcem w mocnej lidze szwajcarskiej. Liczymy na to, że w PKO Bank Polski Ekstraklasie będzie robił to w podobny sposób. Zainteresowaliśmy się nim już rok temu. Nsame wpisuje się w profil zawodnika, którego potrzebujemy. Zależało nam na pozyskaniu napastnika, ponieważ naszym wyjściowym ustawieniem będzie formacja z dwoma takimi piłkarzami. W tym ustawieniu rola ich i wahadłowych będzie kluczowa. Musimy mieć dużą i mocną konkurencję przy naszym sposobie gry – wyjaśnił dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.