Źródło: The Sun

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kalvin Phillips

West Ham United planuje transfer Kalvina Phillipsa. Pomocnik Manchesteru City gra bardzo rzadko i myśli nad zmianą otoczenia. Niewykluczone, że “Młoty” złożą latem ofertę.

Kalvin Phillips znalazł się w kręgu zainteresowań West Hamu

Pomocnik zaliczył w tym sezonie zaledwie dziewięć występów

Anglik może zostać następcą Declana Rice’a

West Ham wyciągnie pomocnika mistrza Anglii?

West Ham United przygotowuje się do rozstania z Declanem Ricem. Największa gwiazda zespołu zamierza postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i przejść do klubu z europejskiej czołówki. W jego kontekście mówi się o ekipach z Premier League, takich jak Arsenal, Chelsea czy Manchester United. Reprezentant Anglii nie dokonał jeszcze wyboru, choć na ten moment faworytem wydają się być Kanonierzy.

Dla “Młotów” to niewyobrażalna strata, którą należy odpowiednio uzupełnić. Władze oraz sztab szkoleniowy klubu wytypowały już głównego kandydata na następcę. Jest nim Kalvin Phillips, który w tym sezonie cierpi na ławce rezerwowych Manchesteru City.

Mistrzowie Anglii byli pod wrażeniem jego świetnych występów, dlatego pozyskali go w trakcie zeszłorocznego lata. Phillips przychodził do nowego zespołu z łatą rezerwowego, choć sam liczył na nieco częstszą grę. Ściągnięty za niemal 50 milionów euro pomocnik zaliczył we wszystkich rozgrywkach zaledwie dziewięć spotkań. Na jego sytuację wpływ miały również problemy zdrowotne.

West Ham pamięta jego dyspozycję z czasów Leeds United i ma świadomość, że obdarzony odpowiednim zaufaniem znów może być jednym z najlepszych na swojej pozycji w całej Premier League. Niewykluczone, że latem pojawi się oferta. Manchester City na pewno nie odzyska całej zainwestowanej w angielskiego pomocnika kwoty.

