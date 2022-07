fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

West Ham United nie poprzestaje i dalej kusi Napoli do sprzedaży Piotra Zielińskiego. Najnowsza oferta ma opiewać na 38-40 milionach euro, co jest sumą zbliżoną do oczekiwań Włochów. W najbliższych godzinach ma dojść do kolejnych rozmów.

West Ham United obrał sobie za cel transfer Piotra Zielińskiego

Pierwsza oferta została odrzucona przez Napoli, które oczekiwało niemal dwukrotnie większej sumy

Najnowsza propozycja opiewa na 38-40 milionach euro, co jest zbliżone do warunków Włochów

Piotr Zieliński może wreszcie wylądować w Premier League

Piotr Zieliński od dobrych kilku lat był łączony z przeprowadzką na Wyspy Brytyjskie. Jeszcze za czasów gry w Empoli plotkowano o jego transferze do Liverpoolu i wielkim zainteresowaniu ze strony samego Jurgena Kloppa. Ostatecznie reprezentant Polski trafił do Napoli, gdzie gra nieprzerwanie od 2016 roku.

Można powiedzieć, że 28-latek we Włoszech się nieco zasiedział. Nie robi on obecnie postępów na miarę swojego potencjału, a miniony sezon był dla niego nieudany. Wciąż grał regularnie, lecz w Napoli zrozumiano, że nie jest postacią nie do zastąpienia. Przed nadchodzącą kampanią Zieliński nie może być pewny pierwszego placu.

Być może szansą dla niego okaże się odkładany w czasie transfer do Premier League. Początkowo West Ham United celował w kupno Fabiana Ruiza, lecz po nieudanych negocjacjach zarzucił sieci na Zielińskiego.

Pierwszą ofertę Młoty złożyły kilka dni temu, lecz spotkała się ona z odmową. Napoli oczekiwało niemal dwukrotnie większej kwoty, co nie odstraszyło londyńczyków. Najnowsza propozycja opiewa na 38-40 milionach euro i jest ona zdecydowanie zbliżona do żądań Włochów.

West Ham wierzy, że takie pieniądze skłonią Napoli do sprzedaży Zielinskiego. Dla zawodnika również szykowana jest pokaźna pensja, tak by przebiła ona jego dotychczasowe zarobki.

