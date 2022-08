fot. PressFocus Na zdjęciu: Timo Werner

Timo Werner jest coraz bliżej transferu z Chelsea to RB Lipsk. Okazuje się, że Saksończycy mają zapłacić za reprezentanta Niemiec znacznie mniej, niż wcześniej przekazywano w środkach masowego przekazu.

Timo Werner zostanie zawodnikiem RB Lipsk

Transakcja ma zostać oficjalnie ogłoszona we wtorek

Suma transferu ma wynieśc 19,5 miliona euro plus premie

Werner wraca na stare śmieci

Timo Werner w ostatnim czasie jest tematem numer jeden w Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że lada moment zawodnik wróci do Bundesligi. Wcześniej przekazywano wieści, że 26-latek może kosztować mniej więcej 30-35 milionów euro. Najnowsze wieści w sprawie przyszłości zawodnika są z kolei takie, że suma transakcji z udziałem piłkarza do RB Lipsk nie przekroczy nawet 20 milionów euro. Z ewentualnymi bonusami ma być nieco więcej.

Sky Deutchland przekazał nowe wieści związane ze znacznie niższą sumą za transakcję, niż ta, która dotyczyła Wernera, gdy trafił do Premier League. Chelsea wyłożyła wówczas 53 miliony na transfer Niemca. Zawodnik jednak nigdy nie spłacił kredytu zaufania.

Zobacz także:

Faktem jest, że Werner jest bardzo zdeterminowany, aby rozstać się z klubem z Londynu. Piłkarz nie zaaklimatyzował się w Chelsea tak, jakby chciał. Jednocześnie zawodnik liczy na powrót do Bundesligi, nie chcąc ryzykować ewentualnego braku powołania do reprezentacji Niemiec na mundial w Katarze.

Według medialnych informacji powrót Wernera do RB Lipsk ma zostać oficjalnie ogłoszony we wtorek. Z kolei już w środę piłkarz ma wziąć udział w pierwszym treningu w nowym/starym klubie.

Werner jako piłkarz RB Lipsk zaliczył jak dotąd 156 występów, notując w nich 90 trafień. Ponadto na koncie Wernera znajduje się 40 asyst.

Czytaj więcej: Bundesliga: falstart RB Lipsk, nieudany powrót Kamińskiego do elity – podsumowanie 1. kolejki