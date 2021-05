Eden Hazard przychodził do Madrytu jako piłkarz, który miał zastąpić Cristiano Ronaldo. Pobyt Belga w stolicy Hiszpanii to jednak ogromne rozczarowanie. Marca sądzi, że czas 30-latka na Estadio Santiago Bernabeu dobiega końca.

Hazard wpadką transferową Realu

Fani Realu płakali, gdy latem 2018 roku Cristiano Ronaldo przeszedł do Juventusu. Stracili bowiem nie tylko wybitnego zawodnika, ale również lidera, który prowadził zespół do sukcesu w trudnych momentach. Portugalczyk był uwielbiany i podziwiamy przez kibiców. Florentino Perez miał zatem arcytrudne zadanie, aby spróbować zastąpić Ronaldo. Rok później sięgnął głęboko do kieszeni i sprowadził do Madrytu Edena Hazarda.

Belg podczas siedmioletniego pobytu na Stamford Bridge rozegrał 352 mecze, strzelił 110 goli oraz zanotował 92 razy asystował. Razem z The Blues wygrał dwukrotnie Premier League i Ligę Europy. Ponadto triumfował w krajowych pucharach oraz wielokrotnie przyznawano mu indywidualne nagrody. Do Realu przychodził za ponad 100 milionów funtów.

W Madrycie nie potrafił pokazać nawet części swojego ogromnego potencjału. Gdy zaliczał dobry występ momentalnie zdarzały mu się mniej lub bardziej poważne kontuzje, które eliminowały Hazarda z gry. Niektórzy mogli nawet zapomnieć jak wygląda, ponieważ większość czasu spędzał w gabinetach lekarzy.

Perez wysłucha ofert

O Hazardzie wciąż pamiętają księgowi Realu, którzy wypłacają mu ogromne pieniądze. Klub nie otrzymuje w zamian jednak wiele. Z Madrytu długo dochodziły wieści, że zawodnik znajduje się w planach Zinedine’a Zidane’a. Marca podaje iż cierpliwość Florentino Pereza dobiegła końca i Belg został umieszczony na liście transferowej.

Gdy Hazard przychodził do Realu, wyceniamy był na 150 milionów euro. Jego aktualna wartość to 40 milionów. Królewscy będą chcieli odzyskać jak najwięcej pieniędzy i wysłuchają ofert na kwotę minimum 50 milionów. Media dotychczas łączyły Belga z powrotem do Chelsea, co wcale nie musi mieć miejsca. Znalezienie nowego klubu Belgowi to spore wyzwanie, które Perez spróbuję wykonać.

W sezonie 2020/2021 Eden Hazard rozegrał w barwach Realu ledwie 18 meczów. Strzelił trzy gole i nie zanotował ani jednej asysty. Być może kolejny raz pojawi się na boisku w niedzielę, gdy Real Madryt zmierzy się z Sevillą.